FIIN’22- Curso juvenil de Fotografia de Natureza, 5 a 9 de setembro | Para jovens dos 12 aos 18 anos

O Festival Internacional de Imagem de Natureza 2022 (FIIN 2022) que está na sua sexta edição, apesar das emergências mundiais que temos assistido e do clima social de incertezas, não pode deixar de dar o seu contributo para a conservação e preservação da natureza e da biodiversidade.

O Festival é vocacionado para a sensibilização da sociedade, para a conservação da natureza e para a preservação do património biológico. Esta edição, tal como as anteriores, proporciona vários eventos e iniciativas de Educação Ambiental.

Desta forma, a edição 2022 do FIIN está prestes a começar, mas antes disso disponibilizamos o CURSO JUVENIL DE FOTOGRAFIA DE NATUREZA que irá decorrer entre os dias 5 e 9 de setembro de 2022, no Centro de Ciência de Vila Real. A fase de inscrições decorre até ao dia 4 de setembro, inclusive. A inscrição no curso é gratuita, mas obrigatória e limitada a 12 participantes. Todo o material é disponibilizado pela organização.

Os/as jovens interessados, deverão enviar um email para: ambiente@cm-vilareal ou ligar para um dos seguintes contatos: 259 308 172 ou 939 010 764.

Por tudo isto e muito mais, vale a pena vir até ao FIIN’22, em Vila Real- o destino da Biodiversidade!

GC CM Vila Real