Filandorra celebra o teatro nos palcos de Vila Real, Vila Nova de Foz Côa

A Filandorra – Teatro do Nordeste estreou no passado fim-de-semana no Teatro de Vila Real a sua última produção, O Cerejal de Anton Tchéckov, com duas sessões de “casa cheia” para ver em palco a última peça escrita pelo grande dramaturgo sobre as angústias de uma família aristocrática russa “perdida” no seu mundo feudal quando a mudança social é inevitável.

A estreia de O Cerejal marcou o arranque do Março o mês do Teatro, iniciativa anual desenvolvida pela Filandorra para celebrar na região o teatro enquanto arte universal, promovendo a arte do teatro junto dos públicos por toda a região do interior norte, com a realização de um conjunto de actividades que passam pelo teatro e formação.

É neste contexto que a Companhia se desloca a Vila Nova de Foz Côa para participar na Semana da Leitura do Agrupamento de Escolas daquele concelho, com a representação do espetáculo infantojuvenil A Memória de Giz de Agustina Bessa-Luís, no dia 7 de março às 10h30 e 14h15, para os alunos do pré-escolar, 1º e 2º ciclos do Ensino Básico. Estreado em outubro de 2022 no âmbito do centenário de nascimento de Agustina, A Memória de Giz conta a história de “um rapaz tão atrevido e mandrião cuja mãe não parava de lamentar-se pelos desgostos que ele lhe dava. Faltava à escola sempre que podia, e usava uma fisga para matar pardais; também com ela atirava pedradas à égua do Regedor…”. Com encenação de José Caldas, em palco estão os actores Bibiana Mota, Luís Pereira, Márcio Pizarro, Paulo Magalhães, Pedro Carlos, Sinas Pereira e Sofia Duarte. Por “detrás” do pano, Carlos Carvalho é o responsável pelo desenho e operação de luz. Ainda no âmbito da Semana da Leitura do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Foz Côa, a Filandorra apresenta, no dia 9 de março pelas 14h15, a divertida Farsa de Inês Pereira de Gil Vicente para os alunos que frequentam o secundário. Com encenação de David Carvalho, que conferiu ao texto um sentido pós-moderno aliado a apontamentos de comédia para “mostrar” o texto escrito e “interpretá-lo” com os alunos, Farsa de Inês Pereira conta no elenco com Bibiana Mota, Débora Ribeiro, Helena Vital, Sofia Duarte, Bruno Teixeira, Luís Filipe, Rui Moura e Silvano Magalhães. Os espetáculos terão lugar no Auditório do Centro Cultural, e o acesso é gratuito graças à parceria cultural estabelecida entre a Companhia e o Município de Vila Nova de Foz Côa no âmbito da formação de públicos para o teatro.

A terminar a semana, a Filandorra “regressa” à obra tcheckoviana e no dia 10, sábado, pelas 21:30 no Teatro Ribeiro Conceição em Lamego apresenta O Cerejal, numa encenação de David Carvalho e com as interpretações de Bibiana Mota, Débora Ribeiro, Helena Vital, Sofia Duarte, Bruno Teixeira, Luís Filipe, Paulo Magalhães, Silvano Magalhães, Sinas Pereira e Victor Santos, bem como de Felícia Ribeiro e Rui Moura, alunos do Curso Mestrado em Teatro – Especialização em Artes Performativas da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa.

GC