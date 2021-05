Filandorra comemora Dia da Criança com “diabos e diabritos num saco de mafarricos”

A Filandorra – Teatro do Nordeste “arranca” na próxima segunda-feira, 31 de maio, com a Semana da Criança, uma iniciativa anual desenvolvida por esta Companhia Profissional de Teatro na região do Interior Norte em parceria com os Municípios com os quais desenvolve Protocolos de Colaboração Cultural para assinalar na região o Dia Mundial da Criança, e que este ano contempla uma “viagem” por contos, lendas e mitos da tradição oral transmontana a partir do espectáculo Diabos e Diabritos… num saco de mafarricos, baseado na obra de Alexandre Parafita para os mais novos, cuja estreia teve lugar em Vinhais no passado dia 21 de maio.

A iniciativa Semana da Criança arranca no Auditório “Adelina Campos”- Centro Cultural de Vila Flor, município que integra a CIM – Terras de Trás-os-Montes, onde a Filandorra vai estar nos dias 31 de maio e 01 de junho. Os municípios de Mesão Frio e Murça, ambos da CIM Douro, também são parceiros desta iniciativa, com espectáculos agendados no Salão Multiusos de Mesão Frio a 02 de junho, e nos dias 04 e 08 de junho no Auditório Municipal de Murça. No Domingo, 06 de junho, as histórias preservadas em livro e agora transpostas para o palco visitam a CIM do Alto Tâmega e são apresentadas em Vila Pouca de Aguiar no âmbito do 20º aniversário da Biblioteca Municipal.

Depois dos constrangimentos provocados pela pandemia, esta iniciativa marca o “regresso” das crianças do interior do país ao teatro respeitando rigorosamente as normas impostas em prol da mitigação da propagação da doença COVID19, o que se traduz no aumento do número de sessões necessárias do espectáculo para que todas as crianças dos municípios que aderiram à iniciativa possam assistir aos contos…contados…cantados…e brincados que compõem o espectáculo. Neste contexto, e em apenas quatro dias a Filandorra vai “contar, cantar e …brincar com diabritos” em 13 espectáculos para um universo de mais de 600 crianças.

A iniciativa Semana da Criança conta com a parceria das edilidades locais e Agrupamentos de Escolas no sentido de promover junto do público infantil a arte dramática em geral e o teatro em particular, criando hábitos de fruição regular contribuindo assim para o enriquecimento e formação pessoal das crianças, numa aposta ganha da Companhia e Municípios na formação de novos públicos para o Teatro ao longo dos últimos 37 anos, afirmando-se uma vez mais como uma entidade artística essencial para a dinamização cultural e para a formação de públicos a nível local num esforço regional para a democratização da cultura.

Recorde-se que Diabos e Diabritos…num saco de mafarricos é a 77ª produção da Filandorra e teve estreia no passado dia 21 de maio, em cúmulo da Residência Artística no Centro Cultural Solar Condes de Vinhais. A encenação é de David Carvalho, econta com as interpretações de Anita Pizarro, Bibiana Mota, Débora Ribeiro, Helena Vital, Sofia Duarte, Bruno Teixeira, Luís Filipe, Rui Moura e Silvano Magalhães, e na técnica com Pedro Carlos (Som) e Carlos Carvalho (Luz). O espectáculo é ainda acompanhado por canções originais (letra e música) de Marília Miranda Lopes, colaboradora regular da Companhia nos domínios da dramaturgia e criação musical.