Filandorra comemora Dia da Criança com espetáculos em vários municípios

A Filandorra – Teatro do Nordeste “arranca” hoje, dia 31 de maio, com a Semana da Criança, uma iniciativa anual desenvolvida por esta Companhia Profissional de Teatro na região do Interior Norte, em parceria com os municípios com os quais desenvolve Protocolos de Colaboração Cultural para assinalar na região o Dia Mundial da Criança.

Este ano, a Semana da Criança contempla uma “viagem” por contos, lendas e mitos da tradição oral transmontana a partir do espetáculo “Diabos e Diabritos… num saco de mafarricos”, baseado na obra de Alexandre Parafita, para os mais novos, cuja estreia teve lugar em Vinhais no passado dia 21 de maio.

A iniciativa Semana da Criança arranca no Auditório “Adelina Campos”- Centro Cultural de Vila Flor, município que integra a CIM – Terras de Trás-os-Montes, onde a Filandorra vai estar nos dias 31 de maio e 1 de junho.

Os municípios de Mesão Frio e Murça, ambos da CIM Douro, também são parceiros desta iniciativa, com espetáculos agendados no Salão Multiusos de Mesão Frio a 2 de junho, e nos dias 4 e 8 de junho no Auditório Municipal de Murça.

No Domingo, dia 6 de junho, as histórias preservadas em livro e agora transpostas para o palco visitam a CIM do Alto Tâmega e são apresentadas em Vila Pouca de Aguiar no âmbito do 20º aniversário da Biblioteca Municipal.