Filandorra comemora Dia Mundial do Teatro em “palcos” da região

Na semana em que se assinala o Dia Mundial do Teatro, a Filandorra prepara-se para “celebrar” o teatro enquanto arte universal nos palcos da região do Interior Norte, com a representação de autores de referência da literatura universal como Irmãos Grimm, Gil Vicente e Almeida Garrett, nos palcos de São João da Pesqueira, Vila Nova de Foz Côa, Lamego e Vinhais, promovendo a arte do teatro junto de Todos os Públicos.

Neste contexto, no dia 22 de março a Filandorra vai “instalar-se” no Centro Social e Paroquial de Trevões e de Castanheiro do Sul, em São João da Pesqueira, e representar para os idosos o espetáculo “Os Músicos da Aldeia” com base no conto dos Irmãos Grimm. “Fazer com que voltem a sonhar a partir da alegria do teatro e reviver com a sua sabedoria os tempos de criança” é o mote da iniciativa que tem levado teatro às IPSS deste concelho, numa parceria com o Município no âmbito do Programa Cultura Para Todos.

Para o público mais jovem, a Filandorra continua a marcar o ritmo nas aprendizagens das obras recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura e que constam nos programas curriculares da disciplina de Português, e vai apresentar o seu Ciclo de Teatro Para as Escolas em Vila Nova de Foz Côa, com a representação a 23 de março de Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente para os alunos do 3º ciclo, e a 24 de março o clássico Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett para os alunos do secundário, numa iniciativa conjunta entre Filandorra e o Município no âmbito da formação de novos públicos/futuros espectadores para o teatro.

As comemorações do Dia Mundial do Teatro centralizam-se em Lamego e Vinhais, dois importantes concelhos da rede de autarquias protocolada da Filandorra e nos quais a Companhia tem vindo a desenvolver nos últimos anos Residências Artísticas, experimentando nos seus espaços culturais a possibilidade de novos projetos de que resultaram Estreias Nacionais de várias produções. Assim, no dia 25 de março, no “scala” duriense, no Teatro Ribeiro Conceição, a Companhia apresenta “Frei Luís de Sousa” para as Escolas Secundárias de Lamego, espetáculo que também vai ser representado na noite de sábado, 26 de março, para o público em geral.

No Dia Mundial do Teatro, a 27 de Março, a Filandorra viaja até Vinhais para a apresentação da última produção, “O Velho da Horta” de Gil Vicente. A ter lugar pelas 15h00 no Auditório do Centro Cultural Solar Condes de Vinhais, o espetáculo tem entrada gratuita e “promete” fazer o público rir a partir da história de um Velho honrado e muito rico, de seu nome Fernandeanes, de alcunha O da Bota porque tinha a mania de calçar botas diferentes, que se enamora por uma moça, e a engano de uma alcoviteira perde a sua fortuna.

A iniciativa Março o mês do Teatro que está a ser desenvolvida desde o início do mês pela Filandorra para assinalar na região o Dia Mundial do Teatro promovendo a arte do teatro junto de todos os públicos, dos oito aos oitenta, continua até 31 de março… Do programa constam 31 representações para todos os públicos, dos mais novos aos mais velhos, afirmando o teatro como linguagem universal de todos e para todos, em aldeias, vilas e cidades do interior do país.