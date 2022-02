Filandorra estreia em Vila Flor a peça “O Velho de Horta”, de Gil Vicente

A peça “O Velho de Horta”, de Gil Vicente, é a nova produção da Filandorra – Teatro do Nordeste, com Estreia Nacional marcada para sábado, 12 de fevereiro, no Auditório Adelina Campos – Centro Cultural de Vila Flor, 510 anos depois da sua primeira representação para o “mui sereníssimo rei dom Manuel I”.

Com encenação de David Carvalho, este clássico da literatura portuguesa é actualizado no tempo e espaço, respeitando integralmente o texto escrito, “transportando” as personagens para uma qualquer quinta do Vale da Vilariça, no Concelho de Vila Flor, reforçando a comédia e a intemporalidade da obra de Gil Vicente a partir da história de um Velho honrado e muito rico que se enamora por uma moça, e a engano de uma alcoviteira perde a sua fortuna. Nesta versão, Fenandeanes, de alcunha O da Bota porque tinha a mania de calçar botas diferentes, é um homem excêntrico no seu dia-a-dia, que apesar de usar bengala, desloca-se de Hoverboard para todo o lado: nos terrenos planos da quinta, nas idas à Vila…e mais se verá! Nas palavras do encenador, “este texto, escrito numa linguagem muito simples, é genial e sempre actual, tal como as outras farsas vicentinas que tive o privilégio de encenar! O Velho da Horta é um espectáculo popular para rir, que vai ser feito no palco pelos actores da Companhia, mas também pode ser um espectáculo de rua… quem sabe a ser representado numa horta, nomeadamente na horta da Dona Constança, mesmo às portas da vila, onde assinalámos com o Presidente da Câmara, Pedro Lima, à volta de umas Grandes Couves, o início da Residência Artística!”

O Velho da Horta conta no elenco com os actores Anita Pizarro, Bibiana Mota, Débora Ribeiro, Helena Vital, Sofia Duarte, Bruno Teixeira, Luís Filipe e Silvano Magalhães, e a colaboração de alunos do Curso de Teatro e Artes Performativas da UTAD a realizar estágio profissional na Filandorra, Daniela Azevedo, Vera Rodrigues e Raquel Roque. A equipa artística inclui ainda Pedro Carlos (música/som) e Carlos Carvalho (Luz).

Depois de ter sido adiada por duas vezes devido a limitações provocadas pela COVID-19, a nova produção da Filandorra, a 79ª do seu historial, tem finalmente a sua ESTREIA NACIONAL em Vila Flor no cúmulo de uma Residência Artística da Companhia naquele concelho, num trabalho direto e colaborativo com a equipa técnica do Auditório Adelina Campos, revitalizando o espaço e memoriando também a grande actriz portuguesa de teatro nascida em Vila Flor que “baptiza” o Auditório, numa parceria com a Câmara Municipal que tem em implementação uma nova política cultural que visa reaproximar as populações com a arte do teatro. E é neste contexto que durante a semana os ensais finais da nova produção da Companhia “vão abrir-se” à comunidade, a partir da iniciativa Ensaios Abertos, proporcionando aos alunos do Agrupamento de Escolas e a elementos de Associações Culturais ligadas ao teatro amador possam “ver e sentir” os processos de trabalho que estão por detrás do desenvolvimento da criação artística, nomeadamente a experimentação, a criação e preparação do espectáculo.