Filandorra estreia “O Cerejal” de Anton Tchékhov no Teatro de Vila Real

A Filandorra – Teatro do Nordeste estreia esta sexta-feira, 3 de março, O Cerejal de Anton Tchékhov, no Pequeno Auditório do Teatro de Vila Real. Trata-se da 83ª produção desta estrutura profissional de teatro, que revisita o grande dramaturgo russo 37 anos depois de Um pedido de Casamento, o primeiro espetáculo da Companhia para o público de Trás-os-Montes, corria o ano de 1986, e Tio Vânia, cenas da vida na quinta em 2013, em Residência Artística no Solar dos Barros, em Sabrosa, no culminar das comemorações dos 25 anos de atividade.

O Cerejal é a última peça escrita por Tchékhov, estreada a 17 de janeiro de 1904 no Teatro de Arte de Moscovo numa encenação de Constantin Stanislavski, e conta a história da perda trágica de uma família aristocrática russa dividida entre dois mundos: a Rússia ainda feudal do século XIX e o fim pressentido desse mundo. A encenação de David Carvalho mantém o tema central do texto, as mudanças sociais e os seus efeitos na aristocracia, referindo que «hoje, como no século XIX na Rússia, a propriedade também em Trás-os-Montes passa de mão em mão, dos aristocratas-proprietários para os servos- novos ricos. É vulgar vermos no nosso território solares e quintas em abandono que espelham um paralelismo com a vivência e o olhar de Tchékhov sobre a sociedade do seu tempo… o teatro é e será sempre um espelho da sociedade».

A estreia da nova produção da Filandorra marca o arranque da iniciativa Março o mês do Teatro para assinalar na região o Dia Mundial do Teatro que se comemora no próximo dia 27 de Março. Durante todo o mês a Filandorra vai “celebrar” o teatro com uma programação variada e destinada a todos os públicos, entre teatro, formação e animação.

A nova produção conta com as interpretações de Bibiana Mota, Débora Ribeiro, Helena Vital, Sofia Duarte, Bruno Teixeira, Luís Filipe, Paulo Magalhães, Silvano Magalhães, Sinas Pereira e Victor Santos, bem como de Felícia Ribeiro e Rui Moura, alunos do Curso Mestrado em Teatro – Especialização em Artes Performativas da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Sobre a equipa artística, David Carvalho encara como «um privilégio ter no interior do país um elenco de atores e atrizes de várias gerações que me permite por em palco uma das obras de referência da literatura dramática europeia». A equipa artística inclui ainda Pedro Cabral (Desenho de Luz), Pedro Carlos (música/som) e Carlos Carvalho (Luz).

O Cerejal de Tchékhov, a última produção do projeto “Reportórios, Territórios e Identidades” apoiado pela DGArtes/Ministério da Cultura, no âmbito do Programa de Apoio Sustentado – Teatro (Biénio 2021-2022), vai estar em cartaz nos dias 3 e 4 de março no Pequeno Auditório do TVR (21:30) e tem representações já programadas nos equipamentos culturais da rede de municípios protocolados.

GC