Filandorra leva a Vila Real “Ciclo de Teatro Para as Escolas”

A Filandorra continua a marcar o ritmo nas aprendizagens das obras recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura e que constam nos programas curriculares da disciplina de Português com a iniciativa “Ciclo de Teatro Para as Escolas”, este ano sob o mote “Dois Vicentes e um Garrett”, que agora vai chegar às Escolas de Vila Real a partir da acção a que designamos “O Teatro Vai à Escola”.

Depois do sucesso alcançado nos concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Penedono e Sernancelhe, estas Aulas Vivas sobre teatro têm encontro marcado com os alunos das Escolas de Amarante no Cineteatro Raimundo Magalhães a 15 de fevereiro, e do dia seguinte com os alunos de Figueira da Foz no CAE – Centro de Artes e Espectáculos.

Mas é o “regresso” a Vila Real que marca a agenda da semana deste Ciclo de Teatro, com as Escolas da cidade a serem o “palco” das representações teatrais. Numa acção concertada com o Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Vila Real, nos dias 17 e 18 de fevereiro a Filandorra vai ao encontro da comunidade escolar da cidade, proporcionando aos alunos a “descoberta” do mundo do teatro a partir do contacto directo com as dinâmicas de montagem de um espectáculo nomeadamente o cenário, o som, o guarda-roupa, etc. Neste contexto, Gil Vicente “visitará” os Agrupamentos de Escolas Diogo Cão e Morgado Mateus, e as Escolas Secundárias Camilo Castelo Branco e São Pedro.

Recorde-se que dos textos que integram a iniciativa Ciclo de Teatro para as Escolas fazem parte “Dois Vicentes”, nomeadamente Auto da Barca do Inferno para os alunos que frequentam o 9º ano de escolaridade, e Farsa de Inês Pereira para os alunos do 10º ano, ambos com encenação de David Carvalho, que lhes conferiu um sentido pós-moderno aliado a apontamentos de comédia para “mostrar” o texto escrito e “interpretá-lo” com os alunos. A iniciativa contempla ainda a representação para os alunos do 11º ano de Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, um clássico da literatura portuguesa reinterpretado pela Filandorra num enfoque especial às questões do humanismo para que “diga” algo mais aos alunos.

Até Abril este Ciclo de Teatro Para as Escolas vai percorrer mais 15 municípios das CIM’S Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Douro e Terras de Trás-os-Montes, num total aproximado de 30 espectáculos para um universo de 3000 alunos.