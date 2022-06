Filandorra leva teatro às crianças de Foz Côa, Montalegre e Vila Real

A Filandorra – Teatro do Nordeste “arranca” amanhã com a Semana da Criança, iniciativa anual desenvolvida por esta Companhia Profissional de Teatro por toda a região do Interior Norte, com uma programação especificamente destinada às crianças, e que este ano contempla uma “viagem” pelos contos tradicionais da Literatura infanto-juvenil com os espectáculos “Os Músicos da Aldeia” com base na obra dos Irmãos Grimm, e “Diabos e Diabritos num saco de mafarricos” baseado nos contos, lendas e mitos da tradição oral transmontana que Alexandre Parafita recolheu e compilou em livro.

A iniciativa começa amanhã em Vila Nova de Foz Côa, com todas as crianças que frequentam o pré-escolar e 1º ciclo a reunirem-se no Auditório do Centro Cultural para assistirem à história de quatro animais, o burro, o cão, o gato e o galo que velhos e cansados, decidem partir para a cidade para integrarem a Fanfarra Municipal… Neste espectáculo actores/contadores e público reflectem em conjunto sobre a velhice e a sua marginalidade, e celebram o valor da amizade e a importância de ter amigos. As sessões, a realizar às 11h00 e 14h00 têm entrada gratuita. Os quatro músicos vão também “levar” a sua história a escolas da periferia da cidade de Vila Real no dia 2 de junho, nomeadamente ao Jardim de Infância de Vila Seca (10h30) e na Biblioteca do Centro Escolar de Lordelo (14h00 e 15h00).

O ponto alto da Semana da Criança é a 1 de junho, Dia Mundial da Criança, dia em que a Filandorra apresenta a todas as crianças do pré-escolar e 1º ciclo da rede escolar de Montalegre o espectáculo “Diabos e Diabritos num saco de mafarricos” de Alexandre Parafita, na abertura da 21ª edição da Feira do Livro de Montalegre. A tradição oral transmontana, os seus contos, lendas e mitos “transformados” em livro pelo escritor ganham vida nesta encenação da Filandorra que dá a conhecer às crianças de hoje a magia que encantou as crianças de ontem. Às 14h00 oAuditório do Pavilhão Multiusos vai “encher-se” da pequenada para “descobrirem” as histórias que alegravam e divertiam as crianças de outros tempos.

A Semana da Criança termina com a participação da Filandorra na Mostra Escolar de Vila Real’2022, a convite do Pelouro da Educação da Câmara Municipal de Vila Real, com representação da peça “Os Músicos da Aldeia” no dia 3 de junho, às 10h30, na Praça do Município.

Ambos os espectáculos têm encenação de David Carvalho e contam com as interpretações de Bibiana Mota, Débora Ribeiro, Helena Vital, Sofia Duarte, Bruno Teixeira, Luís Filipe e Silvano Magalhães, e na técnica com Pedro Carlos (Som) e Carlos Carvalho (Luz). Marília Miranda, colaboradora regular da Filandorra nos domínios da dramaturgia e criação musical, é a autora das canções originais (letra e música).