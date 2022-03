Filandorra levou a Valpaços a peça “Farsa de Inês Pereira”

Os alunos do ensino secundário e profissional do Agrupamento de Escolas de Valpaços assistiram, na manhã de ontem, quarta-feira, 16 de Março, à representação da peça “Farsa de Inês Pereira”, no Auditório Arte e Cultura Luís Teixeira, integrada no Ciclo de Teatro Vicentino.

A iniciativa surge no âmbito do protocolo estabelecido entre o Município de Valpaços e a Filandorra – Teatro do Nordeste.

Com encenação de David Carvalho, a Farsa de Inês Pereira “é uma divertida comédia de carateres e costumes, que conta a história de Inês Pereira, jovem caprichosa e ambiciosa, que anda encantada por Brás da Mata, galante combatente, mas é pressionada a casar com Pêro Marques, um lavrador simples e sem cultura. É na escolha de pretendentes e suas consequências que se centra esta farsa vicentina, uma das mais divertidas e satíricas da vida quotidiana do tempo de Gil Vicente.

A versão da Filandorra respeita fielmente o texto original, que é transposto para o século XXI, substituindo a figura de Inês Pereira por uma jovem “casadoira”. Todo o contínuo da solução dramatúrgica traz o texto para a intemporalidade da obra vicentina.