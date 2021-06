Filandorra promove ciclo de teatro de verão para toda a família

A divertida comédia Histórias da Vermelhinha de Bento da Cruz, é o espectáculo com que a Filandorra vai “brindar” o público a partir da iniciativa “Ciclo de Teatro no Verão” que vai percorrer a região do interior norte. Teatros, praças e largos são os “palcos” desta iniciativa pensada para toda a família e que pretende “devolver” com segurança e respeitando as normas definidas pela Direção Geral de Saúde (DGS) para as atividades culturais alguma normalidade à vida cultural das populações.

Histórias da Vermelhinha são uma adaptação dos contos “proibidos” da tradição oral das terras do Barroso que Bento da Cruz reproduziu na obra com o mesmo nome, que realça a riqueza do mundo rural do tempo dos nossos avós e as suas tradições recuperando o encanto dos contos populares do tempo “de menino e moço” do escritor que alegravam as noites de inverno à lareira e alimentavam a “coscuvilhice”. Em palco o público vai descobrir alguns dos contos que compõem a obra Histórias da Vermelhinha, respeitando a classificação do próprio autor: Histórias de Galegos, Histórias de Crítica Social, Histórias Eróticas e Histórias de Padres, numa visita ao vasto planalto encantado que em termos cénicos é desenhado em luz e som: a serra, os lobos a uivar, a neve, o estio, os guardas-fiscais, as pauladas… num jogo lúdico em que a dança e a performance corporal de todo o elenco vivifica a riqueza das personagens de “antanho”.

Trata-se da 73ª produção da Filandorra estreada em 2019 em Residência Artística na terra do autor, Montalegre, no âmbito do projecto idealizado por David Carvalho, “O Teatro e as Serras – Pólo de Criação da Serra do Barroso”, e que foi um dos vencedores da primeira edição do Orçamento Participativo de Portugal (OPP) na área da cultura/região norte.

Histórias da Vermelhinha conta com encenação de David Carvalho, Bibiana Mota como Assistente de Encenação, e as interpretações de Anita Pizarro, Débora Ribeiro, Helena Vital Leitão, Sofia Duarte, Bruno Pizarro, Rui Moura e Silvano Magalhães. Por detrás da cortina, na luz e som, estão Carlos Carvalho, Luís Filipe e Pedro Carlos.

O Ciclo de Teatro de Verão arranca já no próximo sábado, 26 de junho, às 21h00 no Teatro de Vila Real, estando já agendados espectáculos em Alijó e Chaves.