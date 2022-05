A Filandorra – Teatro do Nordeste vai participar no festival Inventa, promovido no âmbito da operação Escrita em Cena – Programação Cultural em Rede do Tâmega e Sousa, com o espectáculo “Diabos e Diabritos num saco de mafarricos” de Alexandre Parafita, que vai percorrer os concelhos de Cinfães, Resende e Baião, com sessões gratuitas para toda a família.

Miúdos e graúdos vão ter oportunidade de “viajar” pelo universo fantástico e encantatório da tradição oral transmontana com os seus contos, lendas e mitos, recolhidos e compilados em livro pelo escritor e etnógrafo, numa abordagem cénica onde o imaginário popular está no auge da sua vibração. Em palco, a Filandorra “reinventa” os serões de outros tempos em que “contar e ouvir” os contos populares alegravam toda a família, desde o mais velho ao mais novo, nas noites de inverno à lareira.

Os contos que compõe o espectáculo vão ser……contados…cantados…e brincados nos palcos dos Auditórios Municipais de Cinfães (10h30) e Resende (21h30) no próximo dia 27 de maio, e no Auditório Municipal de Baião (21h30) a 28 de maio.

Com encenação de David Carvalho, Diabos e Diabritos…. num saco de mafarricos conta com as interpretações de Bibiana Mota, Débora Ribeiro, Helena Vital, Sofia Duarte, Bruno Teixeira, Luís Filipe, e Silvano Magalhães, e na técnica com Pedro Carlos (Som) e Carlos Carvalho (Luz). As histórias preservadas em livro, e agora transpostas para o palco, são enriquecidas com canções originais (letra e música) de Marília Miranda, colaboradora regular da Filandorra nos domínios da dramaturgia e criação musical.

O festival Inventa é dinamizado em parceria pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, Associação de Municípios do Vale do Sousa – Rota do Românico, Associação de Municípios do Baixo Tâmega e Município de Penafiel, e é cofinanciado pelos programas operacionais Norte 2020 e Portugal 2020, e ainda pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).