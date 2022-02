Fim de semana com grande atividade para as cores do BCVR

Arranque de diversas competições nacionais marcaram a jornada

O fim de semana passado foi marcado pelo arranque de diversas provas com cariz regional e nacional que contam com a presença do Basket Club de Vila Real. Destaque para o início do Campeonato Nacional de Cadetes Masculinos (Sub-16), com o BCVR a receber a fortíssima equipa do Galitos de Aveiro, no dia 19 de fevereiro. Diante de um adversário poderoso, os Lobos foram impotentes para contrariar a melhor qualidade da equipa aveirense, tendo sofrido uma derrota por números expressivos (39-84). Nesse mesmo dia 19, a equipa sénior feminina do BCVR recebeu o SC Vasco da Gama. O resultado final da partida acabou por ditar a vitória da equipa portuense, por 57-76.

No dia 20 de fevereiro, decorreram mais 3 jogos. Para o Campeonato Interassociações, os Juniores Masculinos do BCVR (Sub-18) deslocaram ao Pavilhão do Galitos em Aveiro, tendo averbado uma derrota por 73-41. Mais um jogo com elevado grau de dificuldade para os vila-realenses, que foram impotentes para contrariar o favoritismo dos aveirenses. As Juniores do BCVR (Sub-19) viajaram até ao Pavilhão do Maia Basket, tendo saído derrotadas por 58-42.

Por fim, uma referência para a retoma das concentrações de minibasquete, com a realização da jornada organizada pela ADCE Diogo Cão. O BCVR esteve presente com as suas equipas de Sub-8, Sub-10 e Sub-12 (masculina e feminina), com os lobitos a mostrarem já os seus dotes em jogo.