“Fim de Semana Gastronómico dos Milhos” de Ribeira de Pena está de regresso

A iniciativa “Fim de Semana Gastronómico dos Milhos” está de regresso a Ribeira de Pena.

De 4 a 6 de março, os restaurantes aderentes desta iniciativa incluem nos seus menus, como prato principal, os Milhos. Durante três dias os visitantes terão oportunidade de degustar milhos “esfuçados, escornados e esgravatados”, ou seja, servidos com carnes de porco, de vitela e de frango.

Para além de milhos, também farão parte do menu de degustação o cabrito assado, as couves com feijões e a saborosa carne maronesa que merecem o devido destaque, assim como as sobremesas nas quais não podia faltar a reconfortante chila no forno.

O Fim de Semana Gastronómico dos Milhos decorrerá dentro dos tramites normais para que seja o mais parecido possível àquilo que era antes da pandemia.