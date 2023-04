Fim de Semana “Perfeito” para o Voleibol feminino do SCVR

No último fim de semana, as equipas de Formação de Voleibol do SCVR, viverão um período competitivo, quase no pleno.

A equipa de infantis do SCVR venceu o último jogo no Pavilhão Paroquial de Mateus em Vila Real, o Boavista por 3-0 (25-9; 25-1 e 25-12), ganhando todos os jogos realizados nesta 1 fase do 81 ANIVERSARIO AVP – INF FEM, fazendo o pleno, só com vitórias, a equipa feminina de infantis, faz um balanço muito positivo da sua participação, com uma evolução ao longo da época, nas várias ações de jogo, desde a componente técnica do serviço, quer na organização ofensiva, e na capacidade de resposta do side-out (resposta ao serviço) aguardando pela 2 fase do Aniversário AVP, que decorrerá até Junho, assim como as diversas competições que irá participar ao longo da época, com o objetivo de preparar a próxima época de 2022_2023, na formação continua das suas atletas.

A equipa de iniciadas, deslocou-se à Tocha (perto de Aveiro), para o Campeonato Nacional de iniciadas da FPV, onde levou de vencida a equipa da Gândara Mar por 1-3 (18-25; 9-25; 25-12; 25-18), continua a fazer um excelente campeonato, onde estão as melhores equipas nacionais. A equipa tem demonstrado um desenvolvimento jogo, após jogo e já encaram o próximo fim de semana, onde irão defrontar a AJM | FCP, equipa classificada em 1º lugar do grupo, com uma motivação extra, visto que são momentos de aprendizagem e evolução.

A equipa de Juniores do SCVR, após quase 2 horas de jogo, acabou por ceder no último set (5ºset), perante o VCViana, por 2-3 (21-25; 21-25; 25-19; 25-20 e 8-15), após ter recuperado de uma desvantagem de dois sets e ter lutado até ao fim do jogo, onde foi um jogo intenso, com grande equilíbrio, saindo a equipa com mais anos de experiência, com a sorte da vitória. A equipa de Júniores, desloca-se no próximo domingo a Matosinhos para defrontar Leixões, equipa com tradição no Voleibol Português. O balanço é bastante positivo, visto que juntamente com a equipa de Iniciadas do SCVR, as juniores do SCVR estão de parabéns, visto que pelo 2º ano consecutivo, estão com mérito próprio no Campeonato nacional da FPV, no qual, só estão as melhores equipas nacionais.

As equipas de Cadetes e as Minis B do SCVR, continuam empenhadas na sua evolução, para dar continuidade ao seu crescimento da modalidade de Voleibol em Vila Real, pedindo à cidade, através da sua autarquia, a possibilidade de mais espaços e mais horários, para que se possa trabalhar com a qualidade que assim se exige, com rigor, para poderem crescer.