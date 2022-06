Final de Ano Letivo marcado por “adeus” aos finalistas da Misericórdia de Lamego

Com o final do ano letivo, a Misericórdia de Lamego voltou a realizar a sua tradicional confraternização escolar com a participação de todas as crianças. Após um ano muito intenso, repleto de atividades pedagógicas e lúdicas, a instituição promoveu, na Quinta do Poço, uma grande festa que marcou o adeus às crianças finalistas do jardim de infância que vão ingressar, em setembro, numa nova escola.

No encerramento do espetáculo, foram entregues, simbolicamente, diplomas de mérito e cartolas às meninas e aos meninos, sob um forte aplauso dos pais, amigos, educadoras e funcionários. Este ato representou o fim de uma etapa de cinco anos, animada por muitos descobertas e aventuras, em pleno arranque do processo de aprendizagem das suas vidas.

Este momento tão especial na vida da Misericórdia de Lamego integrou as comemorações do Dia Mundial da Criança e foi dinamizado, em palco, por várias atuações infantis, para além da apresentação de performances orientadas por Roberto Sabença.

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego oferece as condições ideais para estimular o desenvolvimento infantil das meninas e dos meninos que frequentam as valências da creche e do jardim de infância, apoiada num serviço de excelência, com educadoras qualificadas e modernas instalações.