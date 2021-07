Finalistas do pré-escolar da Misericórdia de Lamego com “Verão Divertido”

É um dos momentos mais aguardados do ano e uma ocasião vivida com uma grande alegria, mas também com uma “pontinha” de saudade. A Santa Casa da Misericórdia de Lamego assinalou o fim do ensino pré-escolar das crianças que, a partir do próximo ano letivo, passam a integrar o 1º ciclo de escolaridade. Entregou, simbolicamente, a todas as meninas e a todos os meninos diplomas de mérito e cartolas, um ato que representou o fim de uma etapa de cinco anos, animada por muitos descobertas e aventuras, em pleno arranque do processo de aprendizagem das suas vidas.

Até entrarem pela primeira vez numa sala de aula, estas crianças vão participar num leque de atividades muito divertido e apelativo no âmbito do programa de férias “Verão Divertido” que esta instituição social preparou especialmente para eles.

Com o apoio das educadoras e das auxiliares de educação, os mais pequenos adquirem novos conhecimentos e vivem experiências inéditas, na sua maioria realizadas no exterior. Durante este verão muito animado, já visitaram o Parque Biológico da Serra das Meadas, foram “Cientistas por um dia” afadigando-se em experiências com água e desafiaram-se entre si em “Caças ao Tesouro” e em diversos concursos, como o “Balões Surpresa”.

Para além disto, assistiram a um teatro de sombras baseado no conto “A que sabe a Lua?” de Michael Grejniec e ajudaram a construir um papagaio de papel como o Tomé da história “Será o mar o meu lugar?”, que procura despertar a consciência ecológica dos mais pequenos.

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego oferece as condições ideais para estimular o desenvolvimento infantil das meninas e dos meninos que frequentam as valências da creche e do jardim de infância, apoiada num serviço de excelência, com educadoras qualificadas e modernas instalações.