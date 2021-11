Flaviense apresenta novo livro sobre o judaísmo em Trás-os-Montes com investigação de 419 processos

Decorreu na passada sexta feira, dia 13 de novembro, a apresentação do livro ‘’Vinhais: Judeus, Marranos e Inquisição’’’, uma obra que versa a presença dos judeus no nordeste transmontano, mais concretamente no concelho de Vinhais.

A sessão de apresentação, que decorreu na Biblioteca Municipal de Chaves, contou com a presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Francisco Melo que felicitou a nova edição de Jorge José Alves Ferreira na continuação de um estudo aprofundado do concelho e região num enriquecimento coletivo e meritório que “muito nos orgulha”. Acrescentou ainda que “este trabalho permite um melhor conhecimento das nossas raízes, da nossa identidade na sua multiplicidade e na sua geração temporal naquilo que é a nossa história e a história dos vários povos que constituem a tradição judaico-cristã no mundo ocidental”.

Este é o mais recente trabalho de investigação do autor flaviense sobre a inquisição, numa contextualização dos judeus em Trás-os-Montes, na qual foi efetuada uma minuciosa análise de 419 processos, que trata desde as alcunhas às acusações e condenações finalizando com o regaste dos marranos nas primeiras décadas do séc. XX.

Numa viagem também aborda a instalação das primeiras judiarias em Portugal, esta é uma obra em que Chaves e Valpaços se destacam, tendo a investigação enquadramento num projeto mais amplo desenvolvido pela Academia Montsefarad no sentido de constituir a cidade flaviense como um centro radiador de cultura.