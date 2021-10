Flaviense Ema Sousa sagra-se campeã da Europa em Patinagem Artística

O Município congratula a atleta flaviense Ema Sousa por ter subido ao pódio mais alto com a conquista da medalha de ouro, na categoria Cadetes Pares de Dança com Diogo Carvalho, no Campeonato da Europa de Patinagem Artística da Europa que se realizou de 2 a 11 de setembro em Riccione, Itália.

De entre os vários escalões onde a comitiva portuguesa participou destacam-se as 9 medalhas alcançadas (2 medalhas de ouro, 2 de prata e 5 de bronze) bem como os resultados de cada atleta que elevaram o nome e a qualidade de Portugal nesta modalidade desportiva.