Flaviense Paulo Fontinha expõe as suas obras na Biblioteca para tornar o Mundo menos cinzento

Foi inaugurada ontem e está patente ao público até dia 30 de maio, na Biblioteca Municipal, uma nova mostra de pintura no âmbito do Ciclo “Os Nossos Artistas”, da autoria do flaviense Paulo Fontinha.

A exposição é composta por 22 obras, entre as quais duas esculturas, que vão desde o pequeno ao grande formato, trabalhos tipicamente caracterizados pelo uso intensivo da cor e a predominância do uso de acrílicos com carvão e pigmentos de terra naturais. A mostra não tem uma temática concreta, apresenta temas universais e condicionados à vivência do dia a dia do artista.

Segundo Paulo Fontinha, “os mais recentes temas concretizados em tela são sobretudo a Guerra na Ucrânia que está a acontecer”, sendo que, com o uso da cor, pretende “dar mais esperança ao mundo onde vivemos, talvez torná-lo um pouco menos cinzento”, salienta.

Na sua intervenção na sessão de abertura, o Presidente da Câmara enalteceu o trabalho desenvolvido pelo artista, agradecendo a sua partilha agora na Sala Multiusos da Biblioteca, “um espaço de todos. Dos nossos artistas, mas também da população, que se pretende mais interagido e conhecido pelos munícipes”. Para tal, Nuno Vaz lançou o repto aos artistas flaviense, desafiando-os a “exporem as suas obras, num local que se pretende de encontro, de partilha, mas também de provocação”, para que “cada um de nós possa fazer a sua descoberta e ir para além da conceção do artista”.