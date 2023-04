FLiD – Festival Literário Douro regressa ao Espaço Miguel Torga de 4 a 6 de maio

A 5ª edição do Festival Literário Douro – FLiD está de regresso ao Espaço Miguel Torga, nos dias 4, 5 e 6 de maio de 2023 e contará com a presença de escritores e personalidades ligadas ao meio literário nacional e internacional.

Organizado pelo Espaço Miguel Torga e com a programação de Francisco Guedes, o FLiD assume-se como um evento cultural de referência na região, contando com a presença de vários escritores e personalidades do meio literário nacional e internacional.

Alice Brito, André Neves, Andrea Barrios, António Torres, Balbina Mendes, Carlos Nuno Granja, Cristina Carvalho, Germano Almeida, Jaime Rocha, João Paulo Esteves da Silva, João Rios, José Manuel Barroso, Luís Caetano, Mario Delgado Aparín, Minês Castanheira, Paulo Campos Reis, Renato Filipe Cardoso, Ronaldo Cagiano, Victorino D’Almeida e Vitorino Salomé, serão as personalidades presentes na edição do FLiD, do presente ano.

O programa contemplará várias mesas de debate subordinadas a diversos temas relacionados com a literatura e a escrita, apresentações de livros, conversas e também um espetáculo, intitulado de “Do Interior Eterno – Voz e Piano”, cantada por Vitorino Salomé acompanhado ao piano por João Paulo Esteves da Silva.

Nas atividades previstas estão também incluídas as sessões “O FLiD vai às escolas”, procurando desta forma o envolvimento e a participação da comunidade escolar. Estas sessões ocorrerão no Agrupamento de Escolas Miguel Torga, de Sabrosa e no Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, de Vila Real.

O Festival Literário do Douro é uma organização do Espaço Miguel Torga e do Município de Sabrosa e tem entrada livre.

GC