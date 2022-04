FNR promove sensibilização sobre a Campanha Floresta Segura no Peso da Régua

Na manhã do passado dia 6 de abril, o Núcleo de Proteção Ambiental da GNR do Peso da Régua, no âmbito da Campanha Floresta Segura 2022, levou a cabo uma ação de sensibilização na feira semanal do Peso da Régua.

Esta ação teve como objetivo aconselhar as pessoas sobre os critérios de gestão de combustível, junto das habitações e aglomerados populacionais, bem como as normas e procedimentos para a realização de queimas e queimadas, visando, dessa forma, contribuir para a adequada realização das faixas de gestão de combustível, evitando situações de risco em caso de incêndio, bem como prevenir outros comportamentos de risco.