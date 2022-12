Forma – Estúdio de Dança apresentou espetáculo “Hidernis” em Boticas 

O Forma – Estúdio de Dança subiu ao palco da festa de Natal do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, que decorreu na passada sexta-feira, dia 16 de dezembro, no Pavilhão Multiusos de Boticas, para apresentar o espetáculo de dança contemporânea “Hidernis”.

A iniciativa teve efeito no âmbito do projeto Alto Tâmega ArtFest (NORTE-04-2114-FEDER-000455), promovido pela da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) e que tem como objetivo principal a promoção e valorização turística do património cultural dos seis municípios do Alto Tâmega e Barroso (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), através da animação de espaços culturais (auditórios, teatros, salas multiusos, salas polivalentes e outros recintos de espetáculos), bem como de museus municipais e espaços museológicos.

