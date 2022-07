Formação da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego reforçada com curso de cibersegurança

No próximo ano letivo, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL) vai alargar a sua oferta formativa com novas licenciaturas (Gestão Comercial), mestrados (Tecnologias de Informação e Automação) e Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) em diferentes áreas do saber. Em colaboração com a empresa Deloitte Technology, será criado um CTeSP de referência nas áreas da cibersegurança e telecomunicações que tem, na sua primeira edição, 20 vagas. Inclui, entre outras vantagens, o pagamento de propinas durante cinco anos (CTeSP e Licenciatura), uma bolsa mensal pela participação em projetos da Deloitte e dá acesso a licenciaturas.

O protocolo que permitirá a organização e implementação desta formação em contexto de trabalho a desenvolver pelos alunos da ESTGL foi assinado na manhã desta quinta-feira, dia 28, no Salão Nobre do Município de Lamego.



O Presidente da Câmara Municipal de Lamego destacou que o reforço da oferta formativa do ensino superior instalado na cidade, constitui um “passo muito importante para a afirmação da ESTGL e do nosso concelho, porque vai qualificar e capacitar os nossos jovens em setores de futuro e de pleno crescimento, onde faltam profissionais”. “Queremos continuar a dar a esta instituição as condições adequadas para aumentar a capacidade de receber mais alunos, por exemplo, com a criação, pela primeira vez, em Lamego de uma residência para estudantes bolseiros que estudam aqui e que vão passar a ter acesso a alojamento a preços acessíveis”, afirma Francisco Lopes. “Saúdo também a parceria agora estabelecida, entre a ESTGL e a Deloitte, pela sua robustez e pela sua inovação que oferecerá aos jovens um contexto científico, técnico e pedagógico muito útil para o seu futuro”, sublinha.



Na cerimónia de assinatura do protocolo que permitirá a criação do novo CTeSP, designado “BrightStart”, também participaram o Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, José Costa, o Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, Miguel Mota, e representantes da empresa Deloitte Technology.

GC CM de Lamego