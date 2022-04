Formação do GCVR com boa prestação no Festival Aquático – Tabuaço a Nadar

O Ginásio Clube Vila Real participou no Festival Aquático – Tabuaço a Nadar, competição realizada no dia 2 de abril na Piscina Municipal de Tabuaço, onde estiveram presentes 173 atletas em representação de oito clubes. Da parte do GCVR estiveram presentes 18 atletas, sendo que alguns fizeram a estreia em competição: Laura Alves, Carlota Cruz, Margarida Vaz, Inês Carvalho, Carolina Pinto, Maria Gomes, Susana Carvalhinha, Benedita Fernandes, Mariana Carvalho, Inês Fernandes, Rafaela Ferreira, Lia Lopes, Francisco Igrejas, João Monteiro, Sami Lodhia, Guilherme Guerra, Francisco Machado e Tomás Letra. Num Torneio direcionado para os nadadores mais jovens, a escola de formação do GCVR apresentou bons resultados que são sintomáticos da dedicação dos jovens nadadores do clube, sendo de registar os 17 pódios conquistados (6 de primeiro lugar, 7 de segundo e 4 de terceiro).

Apesar da tenra idade, os jovens atletas do GCVR demonstraram estar já completamente enquadrados com a vertente competitiva da modalidade e apresentaram um enorme espírito de equipa, indicadores muito positivos para a evolução destes nadadores no seio da equipa de competição do GCVR.

Luís Pinto