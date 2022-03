Formação + Próxima em Lamego na Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-Lamego

No dia 23 de março, teve lugar a sessão de abertura da Formação +Próxima no Município de Lamego. Este projeto tem como objetivo a elevação da qualificação dos trabalhadores do setor – inscrita como prioridade estratégica na ET27 – o Plano Reativar o Turismo / Construir o Futuro, através da criação de um novo Programa de Formação, pretende dar resposta a este tão importante desafio: Formação Mais Próxima.

Este programa tem como intuito capacitar os colaboradores do setor, de uma forma mais próxima e de acordo com as metodologias utilizadas recentemente: formação digital e presencial, com conteúdos adaptados às necessidades de futuro do setor, ao longo de todo o território nacional, adaptada à diversidade das empresas de turismo e extensível a toda a cadeia de valor do Turismo; contribuir para a melhoria das competências dos colaboradores das empresas do turismo e conexas; criar parcerias com as autarquias enquanto agentes mais próximos da população e realidades locais e criar formação à medida para as necessidades encontradas. Esta formação, na área das soft e hard skills, tentará ser um agente mobilizador da mudança e revitalização do Turismo no território em que se insere e capacitar na “arte da hospitalidade”.

Os seus destinatários serão os profissionais do setor do turismo, mas também aqueles que se entenderem relevantes para atingir os objetivos propostos (sobretudo profissionais do setor público, nomeadamente regional e local). Para realizar este Programa, o Turismo de Portugal identifica como Parceiros estratégicos as Autarquias, enquanto agentes +próximos da realidade local e mobilizadores da mudança estratégica que se pretende alcançar no território em que se inserem.

A Formação +Próxima no Município de Lamego iniciou com a formação de Higiene e Segurança Alimentar, estando já alinhadas futuras formações nas áreas de Língua Inglesa, Língua Francesa e Serviço de Espumantes e de Vinhos, entre outras.

Foi também apresentada a nova vertente deste projeto: Open to Ukraine: Programa de acolhimento e integração de refugiados da Ucrânia no setor do turismo. Este novo eixo foi desenvolvido com vista a dar resposta à necessidade urgente de acolher e integrar os refugiados ucranianos que estão a chegar a Portugal, decorrente da situação de guerra no seu país, em complemento a outros serviços de apoio disponibilizados a estas pessoas, através do município que os acolhe.