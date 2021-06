Fórum da Água promove pesquisa, inovação e valorização da água mineral

O AquaValor – Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água, em colaboração com a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT), o Instituto Politécnico de Bragança (IPB), a Sociedade Internacional de Hidrologia Médica e Climatologia e a Associação de Termas de Portugal, organiza nos próximos dias 18 e 19 de junho, o “AQUAFORUM – European Mineral Water Research, Innovation and Valorisation Forum”.

O evento, de abrangência europeia, decorrerá no Vidago Palace Hotel e no Hotel Casino Chaves e será dedicado à discussão científica, técnica e estratégica em torno da temática da utilização da água mineral como recurso endógeno essencial para o desenvolvimento e sustentabilidade territorial e contará, entre outros, com a presença do Presidente da Câmara de Boticas e Presidente da Direção do AquaValor, Fernando Queiroga.

A iniciativa, realizada no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, tem como objetivo principal implementar e promover uma Rede Europeia de Pesquisa, Inovação e Valorização da Água Mineral (AQUANET), focada em estabelecer a água mineral como um dos ativos mais importantes da saúde, bem-estar, sustentabilidade energética e desenvolvimento regional, numa parceria colaborativa, estabelecida a nível europeu, entre alguns dos mais relevantes stakeholders da água mineral.

Esta rede está centrada em estimular e orientar pesquisas de alto nível, inovação, transferência de conhecimento e tecnologia sobre água mineral e seus benefícios.

Mais informações em https://aquavalor.pt/aquaforum/.