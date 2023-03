Fórum Turismo, Sustentabilidade e Crescimento do Interior atraiu mais de duas centenas de participantes

No passado dia 27 de março (segunda-feira), no Casino de Pedras Salgadas – Vila Pouca de Aguiar decorreu o “Fórum Turismo, Sustentabilidade e Crescimento do Interior”. Uma organização conjunta da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT), CoLAB/AquaValor e AECorgo.

A abertura ficou a cargo de Alberto Machado, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) e anfitrião do evento, enquanto autarca do município de Vila Pouca de Aguiar, seguido de Fernando Queiroga, Presidente do AquaValor – Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água. Também deste painel fez parte António Joaquim Guedes, Presidente da Associação Empresarial do Corgo (AECorgo). O Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, não pôde estar presente fisicamente, contudo, apresentou os seus contributos através de uma intervenção gravada e enviada para o efeito.

O tema “Turismo no Alto Tâmega e Barroso” foi o mote para o segundo painel que teve Rui Ferreira, da empresa Brand 22, como moderador. Ramiro Gonçalves, Primeiro Secretário Executivo da CIMAT, começou por apresentar a instanciação do Plano Estratégico de Turismo para o Alto Tâmega e Barroso. Este painel caracterizou-se, ainda, por uma conversa mais informal com alguns dos bloggers/jornalistas que integraram a Press Trip que percorreu o território durante o fim de semana, com a finalidade de dar a conhecer a sua visão da região.

No último painel da manhã marcaram presença representantes de algumas CIM’s do Interior (Alto Alentejo, Ave, Douro, Tâmega e Sousa e Terras de Trás-os-Montes) para abordar as boas práticas no turismo por estas implementadas.

A tarde de trabalhos abriu com o tema “Tendências do Turismo no Interior” que contou com a moderação de Ramiro Gonçalves e teve como oradores Luís Pedro Martins, Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, que apresentou os números relativos ao turismo no território do Alto Tâmega e Barroso relativamente ao ano de 2022, e Raquel Rodrigues da Associação de Turismo do Porto.

O momento alto do dia foi a atribuição do 3º título de Embaixador do Alto Tâmega e Barroso ao Padre Fontes. O troféu foi entregue por Fátima Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, acompanhada pelos outros cinco autarcas da região e dos outros dois embaixadores que já integram esta rede desde o ano passado.

As últimas intervenções foram realizadas por Alberto Machado e Isabel Ferreira, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, que, não podendo estar presente, enviou um vídeo.

Este fórum contou ainda com alguns momentos musicais por Maike Calvão.

Quem não teve a possibilidade de estar presente neste evento ou assistir à transmissão em direto via streaming pode agora ter acesso ao mesmo em https://www.youtube.com/watch?v=pOmrF011w-Q&t=19s

De recordar que esta iniciativa surgiu no âmbito do projeto “Alto Tâmega – Turismo 4.0”, por forma a apresentar os resultados atingidos com este projeto, tendo ainda sido palco para a partilha da evolução das tendências do turismo no Interior do País, nomeadamente, o trabalho que foi desenvolvido no Alto Tâmega e Barroso, nas outras CIM´s e quais as perspetivas futuras.

