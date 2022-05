Lamego: Francisco Lopes defende benefícios do turismo para os residentes

A cidade de Lamego recebe, esta quarta e quinta-feira, um simpósio sobre turismo patrimonial inclusivo, que reúne académicos e especialistas mundiais, com o objetivo de debaterem os modelos turísticos que geram maiores benefícios junto das populações locais. A sessão de abertura contou com a presença da secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques.



No encontro realizado no Teatro Ribeiro Conceição, o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, sublinhou que “o turismo patrimonial tem de ser gratificante para os turistas e para os residentes, tem de ter benefícios mútuos”. Enalteceu ainda o papel de referência da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTGL) de Lamego, entidade organizadora do primeiro HINTS – Simpósio de Turismo Patrimonial Inclusivo, na qualificação dos recursos humanos que dinamizam o setor turístico neste concelho e na região do Douro.



Perante a plateia que juntou a comunidade académica, Francisco Lopes anunciou ainda que o Município de Lamego deliberou atribuir a Medalha de Mérito Municipal Grau Ouro a Álvaro Bonito, antigo diretor da ESTGL, recentemente falecido. “Para além da dedicação plena que votou a esta escola, ao longo de muitos anos, Álvaro Bonito trouxe a este território uma visão abrangente, capaz de construir e consolidar sinergias e mais trabalho em rede”, fundamentou.