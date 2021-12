Francisco Lopes defende coesão territorial e alerta para atrasos do Portugal 2020

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, participou no XXV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que decorreu na cidade de Aveiro, sob o lema “Poder local, por Portugal, pelos cidadãos”. Entre os temas em discussão estiveram a descentralização de competências, a regionalização e o financiamento local.

No decorrer dos trabalhos, Francisco Lopes subiu ao palco para defender a autonomia local, a coesão territorial e o serviço de proximidade aos cidadãos. O autarca alertou para os atrasos e a burocracia verificados na execução do Portugal 2020, sublinhando ainda que as verbas dirigidas à regeneração urbana “não devem ficar apenas nas grandes cidades do litoral”. Abordou ainda o tema das cidades inteligentes como estratégia adequada para optimizar a utilização de recursos para servir melhor os cidadãos, por exemplo, nas áreas da mobilidade e da energia.

Para o novo mandato, de 2021 a 2025, os autarcas eleitos da Associação Nacional de Municípios Portugueses terão como principais desafios a conclusão do processo de descentralização de competências do Estado central para os municípios, a aplicação de verbas e a concretização de projetos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a discussão e o desenvolvimento de um novo quadro de apoio comunitário e a normalização das finanças locais, após os avultados investimentos realizados pelos municípios no âmbito do combate à covid-19.