Francisco Lopes eleito presidente da Assembleia dos Municípios com Centro Histórico

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, foi eleito Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico (APMCH), para o quadriénio 2022-2026. A eleição dos novos órgãos sociais deste agrupamento de municípios foi realizada no Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses assinalado, a 28 de março, em Torres Novas, numa cerimónia em que foi entregue à arquiteta Helena Roseta o Prémio Nacional “Memória e Identidade”.

“É o regresso a funções que já assumi em anteriores mandatos, para além de já ter presidido à direção. O Município de Lamego orgulha-se de fazer parte, desde há muitos anos, da APMCH. Queremos, por isso, reforçar o trabalho de defesa, valorização, revitalização e animação dos núcleos urbanos históricos, objetivos que esta associação vem perseguindo com notório sucesso”, sublinha Francisco Lopes. Recorde-se que a APMCH mantém uma “ligação umbilical” com Lamego: foi fundada nesta cidade, em 22 de julho de 1988, e a sua sede nacional foi transferida para aqui, em 2002, funcionando neste momento no Bairro do Castelo.