Francisco Lopes eleito presidente da Associação de Municípios Portugueses do Vinho

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, é o novo Presidente da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), tendo liderado a única lista que se apresentou a sufrágio para os órgãos sociais desta associação que integra cerca de 100 municípios do continente e das ilhas.

Este ato eleitoral decorreu esta quinta-feira, dia 23, em Santarém, em simultâneo com a realização de uma homenagem pública aos autarcas que deixaram de exercer funções na sequência do ato eleitoral de 26 de setembro.

“É o regresso a funções que já assumi em anteriores mandatos. O Município de Lamego orgulha-se de fazer parte do núcleo de 18 municípios fundadores da AMPV, tendo assumido a presidência da assembleia intermunicipal desde o primeiro momento e queremos, por isso, reforçar o trabalho de promoção e valorização dos territórios vitivinícolas, objetivos que esta associação vem perseguindo com notório sucesso”, sublinha Francisco Lopes que vai ocupar o cargo no mandato de 2021/2025.

Fundada em 2008, a AMPV tem como missão a afirmação da identidade histórico-cultural, patrimonial, económica e social dos municípios portugueses e dos territórios ligados à produção de vinhos de qualidade. A sua ação estratégica visa, sobretudo, a valorização do potencial endógeno das regiões e cidades do vinho, cuja produção do vinho é a sua base produtiva e a sua identidade histórica, e a promoção e valorização do setor vitivinícola.O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, é o novo Presidente do Conselho Diretivo. .