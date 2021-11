Francisco Lopes recebe Partido Comunista em audiência

Depois do Bloco de Esquerda, o Presidente da Câmara Municipal de Lamego recebeu esta terça-feira, dia 9, em audiência uma delegação do Partido Comunista de Lamego, liderada por José Pessoa. Os principais temas “em cima da mesa” do encontro foram as problemáticas ligadas às áreas da cultura e da salvaguarda do património. Entre outras matérias, também foi debatida a necessidade de regularização dos vínculos precários existentes no Município de Lamego, situação que se verifica há alguns anos.

No final da audiência, Francisco Lopes manifestou a vontade de manter um diálogo permanente com todas as forças políticas representadas nos órgãos autárquicos, com o objetivo de refletir e recolher contributos sobre os principais projetos e iniciativas municipais a desenvolver até ao final do mandato.

Gabinete de Comunicação da CML