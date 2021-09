Francisco Rocha (PS) reeleito presidente da Junta de Freguesia de Vila Real

Francisco Rocha, candidato do Partido Socialista (PS) à Junta de Freguesia de Vila Real, foi reeleito para um terceiro mandato nestas Eleições Autárquicas, que se realizaram a 26 de setembro.

O recandidato conquistou 55,09% da votação (4.890 votos), seguido de João Almeida, do Partido Social-Democrata (PSD), com 29,41% (2.610 votos), Paulo Alves do Chega, com 4,30% (382 votos), Sérgio Bastos do Bloco de Esquerda (BE), com 4,22% (375 votos) e Vítor Carvalho da CDU, com 2,77% (246 votos).

A abstenção foi de 44,21%. Votaram 8.876 pessoas.