Francisco Rocha renuncia ao parlamento e integra conselho de administração da Águas do Norte

O deputado à Assembleia da República do Partido Socialista (PS) eleito pelo distrito de Vila Real, Francisco Rocha, confirmou esta segunda-feira, nas redes sociais, que renunciou ao mandato para integrar o conselho de administração da empresa Águas do Norte.

No comunicado explica, que após sete anos e cinco meses como deputado, aceitou o “convite e o desafio” de integrar o conselho de administração da Águas do Norte, com sede social na cidade de Vila Real.

“Foram sete anos e cinco meses de exercício da função parlamentar que classifico como exigente e também gratificante. (…) Agora é tempo de mudar de trincheira, mas o combate continua. A partir da cidade de Vila Real e para a Região Norte (…), servindo 1,06 milhões de pessoas no abastecimento de água em “alta” e 944 mil pessoas no tratamento de águas residuais. Contribuindo para a concretização de uma agenda crucial para a Região e para o nosso País: a gestão dos recursos hídricos e o ciclo urbano da água, que o ano de 2022 (de seca extrema), colocou em evidência que é necessário aperfeiçoar e ultrapassar dificuldades estruturais”, frisou.

Quanto aos desafios que o aguardam, destaca a aposta na gestão sustentável do recurso água, o reforço e a resiliência dos sistemas multimunicipais e municipais; o aumento da reutilização da água para fins compatíveis com a sua não potabilidade; a aposta na descarbonização dos sistemas de gestão da água; potenciar a economia circular; reduzir perdas; elaborar o Plano de Eficiência Hídrica Regional; e por fim, atingir a neutralidade energética com base na redução de consumos por via da eficiência energética e na autoprodução de energia 100% renovável.

Após a sua renúncia, Susana Barroso, natural de Tourem, freguesia do Município de Montalegre, assume hoje funções como deputada à Assembleia da República.