Freguesia de Curalha recria as suas origens galaicas neste fim-de-semana

Amanhã e domingo, a freguesia de Curalha volta a viajar no tempo, ao recriar as suas origens galaicas.

Vencedora da última edição do Orçamento Participativo de Chaves, a iniciativa “Folgança Galaica no Castro de Curalha” contempla, durante todo o fim-de-semana, diversas atividades lúdicas, gastronómicas e culturais, para todos os gostos e idades. O evento contará com caminhadas, música tradicional, cortejos, animações teatrais, demonstrações de recriação histórica e banquetes, bem como um mercado galaico.

A iniciativa é organizada pelo Município, com o apoio da Junta de Freguesia de Curalha e da CASTRUM – Associação de Desenvolvimento Local de Curalha.

PROGRAMA



SÁBADO, 03 de setembro

14h00 Abertura do mercado

14h30 Cortejo inaugural abertura. Desfilata dos Galaicos e Legionários

15h00 Cerimónia de abertura com espetáculo e apresentação dos grupos

16h00 Atuação dos Curinga, acompanhados pelo grupo de Dança Celta-Nureen

16h30 Oficina do fogo

17h00 Cobrança dos impostos. Legionários acompanhados pelo Grupo “Bemmeufinto”

17h30 Demonstração dos ofícios Galaicos

18h00 Atuação dos Curinga acompanhados pelo grupo de Dança Celta-Nureen

18h30 Demonstração das armas de cerco Romanas

19h00 Invasão dos Romanos ao Castro acompanhados pelo grupo “Bemmeufinto”

20h00 Jantar Galaico

21h30 Espetáculo A Fénix

22h00 Queimada Galaica, Encerramento

DOMINGO, 04 de setembro

09h00 Caminhada pela envolvente do Castro e Margens do Rio Tâmega

10h00 Abertura do Mercado com o grupo “Bemmeufinto”

10h30 Desfilata dos Legionários pelo Mercado

11h00 Atuação dos Curinga, acompanhados pelo grupo de Dança Celta-Nureen

13h00 Almoço Galaico

14h30 Oficina do Fogo

15h00 Demonstração dos ofícios Galaicos

15h30 Atuação dos Curinga acompanhados pelo grupo de Dança Celta-Nureen

17h00 Cobrança dos impostos Legionários, grupo “Bemmeufinto”

18h00 Atuação dos Curinga acompanhados pelo grupo de Dança Celta-Nureen

19h00 Espetáculo o Sacrifício Galaico

20h00 Jantar Galaico

22h00 Queimada Galaica, Encerramento

GC CM Chaves