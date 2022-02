Freguesia de Ermelo recebe técnicos do Balcão Único do Prédio

Os técnicos do BUPi – Balcão Único do Prédio vão estar nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, na freguesia de Ermelo, para apoiar os proprietários de terrenos na sua identificação e delimitação.

A população desta freguesia participou, no passado domingo, na sessão de esclarecimento promovida sobre esta temática e pode, agora, aproveitar a presença dos técnicos do BUPi, para iniciarem o processo de registo das suas propriedades rústicas e mistas.

O serviço prestado pelos técnicos do BUPi é gratuito, é seguro e vai estar mais próximo da população de Ermelo funcionando, nestes dias, no salão da Casa do Povo.

A próxima sessão de esclarecimento do BUPi vai decorrer no dia 27 de fevereiro, em Tejão, nas instalações do Conselho Diretivo de Baldios. A sessão tem início marcado para as 14.30 horas e é aberta a toda a população.