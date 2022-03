Freguesia de Lordelo solidária para com as vítimas da guerra na Ucrânia

A população da freguesia de Lordelo reuniu, nos últimos dias, centenas de quilos bens essenciais (comida, produtos de higiene, roupa, sapatos, comida para animais, etc.) para enviar para a Ucrânia, à semelhança de outras iniciativas solidárias, espoletadas pela comunidade local, no concelho de Vila Real. A Junta de Freguesia de Lordelo, presidida por José Gomes, reuniu os donativos que foram recolhidos hoje por um camião da Cruz Vermelha Portuguesa.

Sergiy Syzyi, jogador ucraniano do SC Vila Real, em Portugal desde 2015, acompanhou de perto a ação de solidariedade, que reverte para o seu país natal. O médio alvi-negro tem esperança na resolução do conflito armado, mas não aceita que, no século XXI, o seu povo assista a uma guerra sem precedentes.

A família de Sergiy, residente em Kharkiv, a cidade mais castigada nos últimos dias pela pressão militar russa, está a tentar fugir à guerra. O jogador espera que possa ser acolhida em Vila Real, mas admite ser difícil, neste momento, sair da Ucrânia.