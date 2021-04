Freguesia de Vila Real e Agrupamento de Centros de Saúde assinam protocolo de cooperação

A Junta de Freguesia de Vila Real firmou um protocolo de cooperação com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Douro 1 – Marão Douro Norte, tendo em vista utilização das instalações do polo de São Pedro para o funcionamento da Equipa Local de Intervenção Precoce na Infância.

Esta equipa multidisciplinar constituída por educadores de infância, enfermeiros, médicos de família e pediatras, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas, entre outros profissionais irá utilizar aquele polo, duas vezes por semana, para prestar apoio a crianças até aos 6 anos de idade com alterações ou em risco de apresentarem alterações nas estruturas ou funções do corpo, bem como às suas famílias. O objetivo é garantir a participação e inclusão social atual e futura destas crianças.

Gabriel Martins, diretor executivo do ACES Douro 1 – Marão Douro Norte, considera que “a cedência deste espaço vai permitir melhores condições para o desenvolvimento da atividade desta equipa multidisciplinar, que aqui também encontra um espaço de maior proximidade”.

Para Francisco Rocha, presidente da Junta de Freguesia de Vila Real, este protocolo “vem reforçar o papel central das autarquias locais nas questões da saúde e da sua ligação à comunidade, que ficaram ainda mais evidentes neste contexto de pandemia”. Afirmou ainda que “disponibilizar este espaço para esta atividade que se revela essencial no apoio a crianças, e suas famílias, com alterações de desenvolvimento é mais um contributo para robustecer o conceito de “motor de cidadania” que a Freguesia de Vila Real assume com orgulho”.