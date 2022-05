Fundação da Casa de Mateus enfrenta transição ecológica e digital

No próximo dia 13 de Maio, sexta-feira, entre as 18h30 e as 20h00, a Casa de Mateus recebe a socióloga argentina Maristella Svampa, investigadora e professora na Universidad Nacional de La Plata, na Argentina e Jonathan Minchin, arquiteto e fundador do grupo de investigação aplicada Ecological Interaction, para uma conversa livre à volta das transições que a atualidade enfrenta: ecológica e digital, mas também as suas implicações lógicas, filosóficas e culturais.

“Para lá da reflexão de natureza ambiental, económica, política e social que o pensamento sobre as transições implica, interessa-nos pôr mãos à obra: descobrir formas de investigar e conhecer a biodiversidade, condição essencial para poder defendê-la; partilhar tecnologias avançadas, que recorrem à robótica e a tecnologias digitais de fonte aberta, ao alcance de projetos de pequena escala; contribuir para inventar formas de produção e consumo mais próximas e sustentáveis, através de projetos no âmbito da agroecologia ou da disseminação de pequenos laboratórios de fabricação para a resolução descentralizada de problemas das comunidades”, refere a Fundação da Casa de Mateus.

Ao iniciar o caminho para o projeto de Escola das Transições, que a Fundação da Casa de Mateus deseja empreender a partir de 2022, uma conversa sobre as possibilidades de futuro que o presente contém, tomando os múltiplos passados como matéria de aprendizagem e inspiração.