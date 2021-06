Futebol distrital: SC Régua vence Taça AFVR

O SC Régua é o vencedor da Taça AFVR, numa final realizada no Estádio do Monte da Forca, em Vila Real, neste domingo de manhã. O jogo teve transmissão no Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Este encontro, o último da temporada 2020/2021, teve direito a público nas bancadas, com os adeptos a respeitarem as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os golos do SC Régua foram apontados por João Nuno, que bisou, ainda na primeira parte. André Coutinho, de livre direto, encostado ao lado esquerdo do ataque, fez o terceiro golo da equipa duriense, aos 60 minutos, fechando a contagem em 3-0.

A arbitragem foi de Carlos Teixeira.