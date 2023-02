Gabinete de Apoio ao Emigrante mais próximo da comunidade Mondinense 

O Gabinete de Apoio ao Emigrante de Mondim de Basto funciona na Câmara Municipal desde o ano de 2010, prestando um importante apoio aos munícipes na resolução de diversos assuntos junto das instituições estrangeiras.

O número de atendimentos registado no último ano, que se fixou em cerca de 215 novos atos de acompanhamento, é revelador da importância deste gabinete para a comunidade emigrante, que procura o apoio deste serviço, particularmente, para iniciar os seus processos de reforma ou pedidos de pensão por viuvez.

A par destes assuntos específicos, o Gabinete de Apoio ao Emigrante tem sido também procurado para a obtenção de informações acerca das medidas em vigor, no âmbito do Programa Regressar.

A comunidade emigrante Mondinense é bastante elevada, nomeadamente, em países como a França, o Luxemburgo e a Suíça, que prezam o contacto com as suas raízes e que, na maior parte dos casos, revelam o desejo de regressar à sua terra natal.

A Câmara Municipal pretende estreitar o contacto com todos os Mondinenses que se encontram dispersos pelo mundo e, nesse sentido, desenvolveu um formulário que tem como objetivo obter informações sobre a comunidade emigrante e ex-emigrante do concelho.

Faz, assim, um apelo à colaboração de todos aqueles que sejam naturais do concelho de Mondim de Basto e que estejam ou tenham estado emigrados, através do preenchimento do referido formulário que se encontra disponibilizado em: https://cutt.ly/o3eFtyA

Informar os emigrantes sobre os seus direitos, contribuir para a resolução dos problemas apresentados e prestar um serviço eficiente e atencioso, são os princípios que têm marcado o trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Apoio ao Emigrante de Mondim de Basto.

