Boticas: Gabinete de Atendimento ao Munícipe realizou cerca de 11 mil atendimentos em 2022 

O Gabinete itinerante de Atendimento ao Munícipe (GAM), um serviço que o Município de Boticas implementou em 2006 e que permite o tratamento de vários assuntos sem a necessidade de deslocações à sede de Concelho, realizou cerca de 11 mil atendimentos em 2022.

Este serviço municipal descentralizado e de proximidade continua a manifestar-se um importante apoio para os habitantes locais, que têm à sua disposição duas unidades móveis de atendimento que lhes permitem tratar de diversos assuntos, nomeadamente questões relacionadas com a autarquia, Segurança Social, Finanças, CTT, serviços de Saúde, nomeadamente marcação de consultas médicas e pedidos de receituário crónico, de forma simples e rápida.

As duas viaturas do GAM percorrem, semanalmente, praticamente todo o concelho, de forma a corresponder às necessidades dos munícipes, sobretudo dos idosos sem retaguarda familiar e com dificuldades de locomoção.

Em termos estatísticos, no ano de 2022, as duas unidades móveis do GAM realizaram cerca de 11 mil atendimentos divididos por 24 localidades.

No relatório apresentado constatou-se que, entre 2008 e 2022, o número de atendimentos realizados aproximou-se dos 206 mil, um número bastante elucidativo da eficiência e do impacto que este serviço de proximidade tem junto das populações do Concelho.

Além disso, também está incluído no GAM a distribuição de correio urgente e não urgente assumida pela Câmara Municipal de Boticas em agosto de 2020, em detrimento do serviço deficitário realizado pelos Correios de Portugal (CTT) na região e no Concelho de Boticas, em particular.

Durante 2022 o serviço de correio realizou cerca de 50 mil entregas entre correspondência normal, azul, registada e encomendas.

Segundo o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, “estes dados são bem elucidativos da importância que este serviço representa para os nossos munícipes e para o seu bem-estar. Ano após ano constatamos que esta foi uma aposta ganha em vários aspetos, mas sobretudo por corresponder às carências da nossa população”.

