Gala em Lamego mostrou o “Douro sublimado” à Europa

A cidade de Lamego acolheu, na noite de 4 de fevereiro, o início de um dos maiores desafios coletivos que o Douro já assumiu em toda a sua História: a “Cidade Europeia do Vinho 2023”.

Com a presença de mais de mil convidados, a Gala de Abertura deste evento marcou o arranque de um ano de intensa atividade cultural e de promoção deste território Património da Humanidade, com especial incidência na vinha e no vinho.

As ministras da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e da Agricultura, Maria do Céu Antunes, autarcas e dirigentes de muitas instituições regionais e nacionais juntaram-se a esta grande celebração do “Douro sublimado”, como escreveu Miguel Torga.

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, deu as boas vindas a todos os presentes e mostrou a sua convicção de que este galardão constitui uma oportunidade única para a Europa descobrir o Douro e, por outro lado, para a região vitivinícola demarcada mais antiga do mundo promover o seu enoturismo, a sua cultura e o seu património.

Durante este grande momento de afirmação regional, a Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM DOURO) homenageou, em Lamego, os construtores da paisagem vinhateira e quem contribuiu para o seu desenvolvimento, nomeadamente os antigos primeiros-ministros de Portugal António Guterres, Durão Barroso e Francisco Pinto Balsemão.

O reconhecimento foi também para Miguel Cadilhe e Fernando Bianchi de Aguiar, respetivamente, mentor e coordenador da candidatura do Douro a Património Mundial da Humanidade, uma distinção que se veio a concretizar em 2001. A CIM Douro atribuiu ainda um galardão aos professores e investigadores Nuno Magalhães e Arlete Mendes Faia pela criação do curso de enologia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), o primeiro do país.

Em palco, a festa contou com a atuação dos artistas Ana Bacalhau, António Zambujo, Pedro Abrunhosa e Miguel Araújo e ainda de grupos da região.

“All Around Wine, All Around Douro” é o lema do Douro Cidade Europeia do Vinho, um galardão conquistado em junho, em Bruxelas, na Bélgica.

A programação incluirá a realização de mais de 600 atividades, ao longo de todo o ano, que englobam conferências, ‘workshops’, espetáculos, provas de vinhos nos 19 municípios e a presença em feiras e eventos a nível nacional e internacional.

A Cidade Europeia do Vinho é um concurso anual lançado pela Rede Europeia das Cidades do Vinho (RECEVIN), com o objetivo de garantir a promoção turística e a divulgação das regiões europeias produtoras de vinho, tendo um caráter rotativo entre os diversos países que fazem parte da rede.

GC CM