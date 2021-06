Galeria descoberta no Parque Arqueológico de Tresminas

Em Tresminas, no Complexo Mineiro Romano, os trabalhos de desmatação nas áreas próximas das galerias mineiras subterrâneas já permitiram a identificação de uma entrada de galeria de época romana, muito provavelmente, relacionada com a Galeria dos Morcegos, na Corta da Ribeirinha.

No âmbito de uma intervenção relacionada com a preservação das galerias, executada por sapadores florestais ao nível da limpeza e desmatação do local, a descoberta concorre para a compreensão do sistema subterrâneo de apoio à exploração aurífera romana.

Refira-se que o Complexo Mineiro Romano de Tresminas tem sido alvo de um conjunto de ações de valorização patrimonial e turística que visam o usufruto pleno do conjunto arqueológico.

Paralelamente, os trabalhos arqueológicos levados a cabo no Castelo dos Mouros (Cidadelha de Jales) pretendem contribuir para o desenvolvimento da linha de investigação dedicada ao povoamento pré-romano e romano, muito subsidiário da exploração de recursos naturais mineiros e não mineiros da região.