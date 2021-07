Gatos recém-nascidos recolhidos em Vila Real pela GNR

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA), recebeu uma denúncia a dar conhecimento que na Rua das Mimosas, na localidade das Flores, União de Freguesias de Borbela e Lamas de Olo, no concelho de Vila Real, se encontravam quatros gatos recém-nascidos, no interior de um contentor de resíduos sólidos urbanos.

A equipa do NPA deslocou-se de imediato ao local, tendo confirmado a ocorrência, recolhido e transportado os referidos animais para o Canil Intermunicipal de Vila Real, a fim de lhes serem prestados os devidos cuidados médicos veterinários para posterior adoção.

Das diligências efetuadas não foi possível, até ao momento, apurar o autor do abandono dos referidos animais.