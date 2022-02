GCVR com 26 recordes pessoais no Torneio Nadador Completo de Cadetes

O Ginásio Clube Vila Real (GCVR) esteve representado por sete atletas no Torneio Nadador Completo – Cadetes, competição realizada na Piscina Municipal de Espinho no dia 6 de fevereiro que contou com a participação de 117 atletas em representação de 14 clubes. Da parte do GCVR competiram: Susana Carvalhinha, Inês Carvalho, Mariana Carvalho, Benedita Fernandes, Inês Fernandes, Carolina Pinto e Lucas Ribeiro. Os jovens nadadores tiveram uma excelente prestação, somando um total de 26 recordes pessoais e quatro classificações de pódio.

Lucas Ribeiro, em Cadetes A, foi o principal destaque ao registar a melhor marca nas provas de 100 Bruços e 200 Livres, somando ainda a segunda melhor marca nas provas de 100 Estilos e 100 Costas. Ao nível do GCVR houve igualmente outros pontos de destaque, a registar: Inês Fernandes, que registou o 4º melhor tempo nos 200 Livres, 5º nos 100 Costas, 7º nos 100 Bruços, 9º nos 100 Estilos e 10º nos 50 Mariposa; Carolina Pinto, que registou o 5º melhor tempo nos 50 Costas, 14º nos 100 Livres e 15º nos 50 Bruços e 100 Estilos; Inês Carvalho, com o 13º tempo nos 100 Estilos e 15º nos 50 Costas e 100 Livres; Benedita Fernandes com o 17º tempo nos 100 Estilos, 18º tempo nos 50 Bruços e 50 Costas, e 19º tempo nos 100 Livres; Mariana Carvalho com o 17º tempo nos 50 Costas e 100 Livres, e 19º tempo nos 50 Bruços e 100 Estilos; Susana Carvalhinha com o 18º tempo nos 100 Livres e 100 Estilos, 19º nos 50 Costas e 20º tempo nos 50 Bruços.

Esta foi assim uma excelente participação da equipa de Cadetes do GCVR, plena de recordes pessoais, que tiveram assim oportunidade de contactar com uma outra realidade competitiva que é fundamental para a sua evolução na modalidade e que será, certamente, a primeira de participações competitivas de destaque destes jovens nadadores.

Luís Pinto