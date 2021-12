GCVR com boas prestações no Open de Natação – Jamor 2021

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado pelas atletas Ana Margarida Guedes e Carolina Eira no Open de Natação – Jamor 2021, competição realizada no dia 23 de dezembro no Complexo Olímpico do Jamor. As nadadoras do GCVR estiveram em excelente plano, ao classificarem-se sempre nos lugares de pódio nas quatro provas em que participaram.

Ana Margarida Guedes voltou a demonstrar a sua preponderância no estilo de Mariposa, ao vencer as provas de 50 e 100 metros Mariposa, com os tempos de 27.03 e 1.00.67, respetivamente. Por outro lado, Carolina Eira somou dois terceiros lugares nas provas de 50 e 100 metros Costas, onde registou as marcas de 31.73 e 1.07.82.

As nadadoras do GCVR concluíram assim o ano de 2021 da melhor forma, tendo registado marcas de destaque e conquistado mais quatro excelentes posições para o clube.

Luís Pinto