Natação do GCVR com quatro medalhas e seis pódios no torneio zonal de infantis

O Ginásio Clube Vila Real teve uma excelente participação no Torneio Zonal de Infantis (Zona Norte), competição realizada em Penafiel nos dias 22 e 23 de maio e que contou com a presença de 192 atletas em representação de 40 clubes. O GCVR esteve representado por sete atletas, acompanhados pelo técnico Pedro Viana: Leonor Silva, Maria Braz, Miguel Encarnação e Tiago Fernandes (Infantis B); Maria Pereira, Eduardo Oliveira e Gonçalo Ferreira (Infantis A). Numa competição em que a classificação geral é atribuída pelo somatório das classificações obtidas em quatro provas, os atletas tiveram uma grande prestação ao conquistar quatro medalhas, um total de seis pódios e 17 recordes pessoais.

Ao nível dos pódios, a destacar o 1º lugar de Maria Braz nos 100 metros Bruços Infantis B com o tempo de 1.29.51, que foi o melhor tempo do seu escalão a nível nacional. Igualmente em destaque esteve Maria Pereira, em Infantis A, que registou três pódios sendo segunda classificada nos 100 Livres com o tempo de 1.04.19, sendo depois 3ª classificada nas provas de 200 Estilos e 200 Costas, com as marcas de 2.42.33 e 2.42.93. Leonor Silva, em Infantis B, conquistou ainda um excelente 2º lugar na prova de 100 Costas com o tempo de 1.21.70. Ao nível das medalhas, no escalão de Infantis B masculinos Tiago Fernandes foi 6º classificado com 12,6 pontos, enquanto em femininos Maria Braz foi 7ª classificada e Leonor Silva foi 10ª classificada, com 19,5 e 18,6 pontos, respetivamente. Em Infantis A femininos, Maria Pereira foi 6ª classificada com 33,6 pontos. De registar ainda o 25º lugar de Miguel Encarnação em Infantis B masculinos com 1,4 pontos e o 33º lugar de Gonçalo Ferreira em Infantis A masculinos com 8,0 pontos.

Os atletas do GCVR tiveram assim uma excelente prestação nesta competição, fruto de um grande trabalho e dedicação destes à modalidade, fazendo face a todos os constrangimentos que a situação atual impõe, e que enceta grandes perspetivas para o futuro da equipa, tendo já em vista o Campeonato Nacional de Infantis.

Luís Pinto