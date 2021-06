GCVR com três pódios no IV Troféu Internacional de Natação Master FCP

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por dois atletas – Daniel Conceição e Alessia Teixeira – no IV Troféu Internacional de Natação Master FCP, competição realizada no Porto no dia 12 de junho e em que participaram 173 atletas em representação de 22 clubes. Os atletas do GCVR conquistaram três pódios no escalão Master A.

Daniel Conceição foi por duas vezes 3º classificado: nos 50 metros Mariposa com o tempo de 35.18 e nos 100 Livres com a marca de 1.05.63. O nadador do GCVR foi ainda 4º classificado na prova de 50 Livres com o tempo de 29.47. Por outro lado, Alessia Teixeira foi 2ª classificada nos 50 metros Mariposa com o tempo de 37.87, conquistando depois o 4º lugar por duas vezes nas provas de 50 Livres e 50 Bruços, com os tempos de 36.15 e 44.42 respetivamente.

Esta foi a segunda participação do GCVR em competições na disciplina Master na época 2020/2021, onde mesmo perante as restrições existentes os atletas do GCVR continuam a dedicar-se à modalidade com o intuito de participar nas competições da disciplina Master.